Прес-конференція на тему: “Коли зменшиться транспортний збір?”

10:42, 18 лютого 2009
Права людини
0 0

19 лютого - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Коли зменшиться транспортний збір? (Перші результати акцій автопротесту Української ради Автомобілістів 5-6 лютого:  в першому читанні ВР повернула попередні ставки транспортного збору, відмінено тимчасові реєстраційні талони та евакуатори.) Учасники: Віталій Павлов, Олег Назаренко, Віктор Кремізович, Олексій Ліпіріді (вул. Хрещатик, 4 ,конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter