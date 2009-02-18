Прес-конференція на тему: “Коли зменшиться транспортний збір?”

19 лютого - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Коли зменшиться транспортний збір? (Перші результати акцій автопротесту Української ради Автомобілістів 5-6 лютого: в першому читанні ВР повернула попередні ставки транспортного збору, відмінено тимчасові реєстраційні талони та евакуатори.) Учасники: Віталій Павлов, Олег Назаренко, Віктор Кремізович, Олексій Ліпіріді (вул. Хрещатик, 4 ,конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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