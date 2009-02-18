Мінюст підтвердив: банк може без суду і слідства відібрати квартиру

Вчора Міністерство юстиції повідомило, що банки мають повне право вилучати у клієнтів заставні квартири при невиконанні умов іпотечного договору. Відбирати квартири банки мають намір при тривалих простроченнях з платежів – понад 90 днів, але поки не готові робити це активно – кредитній установі вигідніше провести реструктуризацію боргу. Втім, рішення банку забрати квартиру в обхід суду можна оскаржити, кажуть юристи.

Комерсант-Україна нагадує, що раніше примусове стягнення предмету іпотеки (або застави) було можливе тільки на підставі рішення суду. Тепер мінюст, посилаючись на зміни до закону "Про іпотеку", внесені 14 січня законом "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва", роз`яснив: застереження про задоволення вимог, яке міститься в іпотечному договорі, прирівняно за правовими наслідками до окремого договору між боржником і банком про задоволення вимог банку.

Це дозволяє кредитним установам вилучати у позичальників заставні квартири при порушенні ними умов договору без рішення суду. "Раніше Мінюст був на стороні позичальників, хоча банки могли вилучати застави за правом підпису нотаріуса. Тепер банки зможуть вилучати в позасудовому порядку", - пояснив партнер юридичної фірми "Лавринович і партнери", Максим Лавринович.

Банкіри кажуть, що причини для вилучення застави в різних банках різні, але головна – прострочення платежів по кредиту. "Причинами вилучення застави є невиплати, прострочення по кредиту впродовж тривалого терміну і погіршення фінансового стану позичальника. Якщо позичальник не може або не хоче повертати кредит, банк робить все можливе, щоб вилучити заставу", - сказав заступник голови правління Укрсиббанку Тарас Кириченко.