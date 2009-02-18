Столичний бізнесмен відібрав у інвалідів 1,5 млн грн

Прокуратурою Голосіївського району міста Києва порушено кримінальну справу стосовно керівника столичного підприємства за обвинуваченням у привласнені бюджетних коштів та у службовому підроблені (191 ч. 5, 366 ч. 2 Кримінального кодексу України).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, посадовець отримав від Київського міського фонду соціального захисту інвалідів 1,5 млн. грн. для працевлаштування осіб з обмеженими можливостями, і використав ці кошти не за призначенням.

Встановлено, що керівник зазначеного підприємства, яке безпосередньо займалося працевлаштуванням інвалідів, за одержанні кошти не створив робочі місця для осіб з обмеженими можливостями, натомість придбав торгівельні павільйони та здав їх в оренду іншим суб’єктам підприємницької діяльності. З метою приховання нецільового використання позики підприємець підробив звіти про нібито працевлаштування інвалідів та надав їх до Фонду.

У свою чергу, керівники Фонду не перевірили надані звіти та не проконтролювали використання бюджетних коштів. В результаті їхньої службової недбалості прокуратурою Голосіївського району столиці також порушено кримінальну справу (ст. 367 ч. 2 КК України).

Наразі керівник підприємства знаходиться у розшуку.