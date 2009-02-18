Україна введе візи для дальнобійників-іноземців?

У Державному комітеті з питань регуляторної політики і підприємництва вважають за необхідне введення візового режиму для іноземних вантажоперевізників для захисту вантажоперевізників України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ.

Вона наголосила, що нині іноземні автоперевізники, які за безвізового режиму вільно перетинають український кордон, мають виграшне становище перед українськими колегами в плані оперативного перевезення вантажів.

«Всі іноземні автоперевізники - Польщі, Чехії, Угорщини - вільно проїжджають наш кордон і забирають ті замовлення, які мали можливість відпрацювати українські перевізники. Ми вважаємо за доцільне підтримати українських автоперевізників, зробити візовий режим, і давати квоти і іноземним державам, і таку ж квоту давати нашим перевізникам», - сказала О.КУЖЕЛЬ.