На лікаря, що відмовився оперувати ВІЛ-інфіковану, подали до суду

Ресурсний центр із ВІЛ/СНІДУ у Вісконсіні подав позов до суду проти клініки і лікаря за те, що вони відмовилися оперувати ВІЛ-інфіковану пацієнтку. У інциденті «засвітилося» ім`я доктора Стівена Каї (Steven M. Cahee), а також клініка міста Фон-дю-лак.

35-річна пацієнтка Мелоді Роуз (Melody Rose), яка знаходилася у в`язниці, була направлена до хірурга Стівена Каї для того, щоб їй провели нескладну операцію із видалення жовчного міхура. Проте лікар категорично відмовився проводити операцію на тій підставі, що пацієнтка була ВІЛ-інфікована. Вчинивши так, лікар порушив федеральні закони і закони штату.

Зараз розглядом позову займається окружний суд в Мілуоки, повідомляє сайт Аmerica.ru.