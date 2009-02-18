В Івано-Франківську страйкують водії вантажівок

14:57, 18 лютого 2009
Права людини
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«Один кілометр – один долар»

Сьогодні вантажні автоперевізники Івано-Франківщини проводять акцію протесту на підтримку Всеукраїнського страйку для привертання уваги влади до проблем у галузі вантажних автоперевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту проходить під гаслами «Ні! кредитному рабству», «Затвердження твердих єдиних тарифів», «Покращення інфраструктури та якості доріг», «Один кілометр – один долар». В акції протесту беруть участь близько 80 вантажних автомобілів (фур).

Автомобілі курсують колоною по маршруту вул. Юності – вул. Івасюка обласного центру. Під час руху водії сигналять.

Нинішня акція завдає незручностей міським автобусним перевезенням пасажирів, оскільки затримується доступ до зупинок на цих вулицях.

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