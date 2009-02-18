Асоціація правників розкаже, як реформувати суди

Асоціація правників України (АПУ) буде брати активну участь в реформуванні судової системи України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АПУ із посиланням на президента асоціації Сергя КОННОВА.

«Подані до Верховної Ради України законопроекти «Про судоустрій України» є недосконалими та не можуть забезпечити кардинальні зміни у вітчизняній судовій системі», – заявив С.КОННОВ.

На його думку, існуючий стан справ "цілком задовольняє інтереси тих, хто звик маніпулювати судом та законом, в тому числі, всередині самої судової системи".

Асоціація правників України заявляє, що вивчить всі пропозиції, які надходять від представників судової та виконавчої гілок влади, проте думка практикуючих юристів та широкої громадськості буде визначальною під час розробки законодавчих пропозицій щодо подальшого реформування української судової системи.