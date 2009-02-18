Ющенко: Суди - це гальмо нашого демократичного розвитку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний у необхідності невідкладного проведення докорінної реформи судової системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні у своєму виступі на церемонії приведенні до присяги суддів, вперше призначених на суддівські посади.

«Ми хочемо бачити справедливу і ефективну судову систему. Щоб вона не ставала заручником однієї людини, однієї політичної сили, щоб вона не стала загрозою української демократії», – сказав Президент.

Глава держави констатував, що судова система в Україні перебуває «у дуже складній ситуації». «Дуже часто вона є очевидним гальмом нашого демократичного розвитку», - наголосив він. В.ЮЩЕНКО при цьому звернув увагу, що, на жаль, сьогодні проведення судової реформи зустрічає неймовірний опір з боку багатьох сил.

Президент вважає, що серйозних змін має зазнати і статус судді. Чесна праця судді має отримати всю належну підтримку держави.

У своєму виступі глава держави підкреслив, що покладає великі сподівання на нове покоління суддів, у тому числі на тих, які сьогодні складають присягу. «Сподіваюся, разом із вами до судової системи України приходить честь, професійність, порядність. Я хотів би, щоб високе суддівське звернення «Ваша честь» ви наповнили реальним, істинним змістом», – сказав В.ЮЩЕНКО. «Я хочу вас бачити партнером розбудови нашої держави», – додав він.

Президент також підкреслив важливість громадянської позиції суддів: «Мені б дуже хотілося, щоб ви були українськими патріотами».

«Від сьогодні вам належить від імені Української держави вершити справедливий і неупереджений суд, ухвалювати рішення, за якими стоятимуть людські долі», – сказав Президент, звертаючись до суддів.

В.ЮЩЕНКО побажав суддям успіхів у їхній професійній діяльності.