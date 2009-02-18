Півмільйона українців споживають ін`єкційні наркотики

Представники українських та міжнародних неурядових організацій вимагають від органів державної влади, які відповідають за реалізацію політики щодо наркотичних речовин, більшої прозорості та відкритості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, що була ухвалена сьогодні за результатами засідання круглого столу в УНІАН “Сила наркополітики або наркополітика сили!?”.

За словами одного із організаторів круглого столу представника Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павла СКАЛИ, приводом для проведення заходу стала 14-та річниця прийняття Верховною Радою України трьох основних законів щодо протидії та врегулювання обігу наркотичних речовин, які заклали фундамент державної наркополітики.

Водночас учасники круглого столу зазначили, що за 14 років свого існування вітчизняна наркополітика не призвела до кардинального покращення ситуації із вживанням наркотичних речовин. Кількість наркозалежних людей та різновидів наркотиків в Україні постійно зростає. За даними Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД, лише споживачів ін’єкційних наркотиків в Україні налічується 402 тис. осіб.

“Наркозлочинність перетворилася на організований наркобізнес, який дедалі частіше контролюється корумпованими чиновниками та правоохоронцями. Але чомусь саме наркозалежні, а не представники організованої наркозлочинності, до цього часу залишаються основним об’єктом уваги правоохоронної та пенітенціарної систем”, - констатував П.СКАЛА.

Разом із тим учасники круглого столу визначили також певні прогресивні зрушення у наркополітиці держави, що сталися у 2008 році: усунення на законодавчому рівні державного монополізму на обіг наркотичних препаратів, прийняття стратегії зменшення шкоди від наслідків вживання наркотиків, запровадження програм замісної терапії метадоном у більшості регіонах України тощо.

У той же час, за оцінками експертів, доступність лікарських наркотичних засобів для хворих, що потребують знеболювання, паліативної, замісної та хоспісної допомоги, залишається однією з найнижчих у Європі, тобто надзвичайно ускладненою через чисельні нормативні перешкоди, що збереглися ще з радянських часів.

Представники неурядових організацій наголосили, що внутрішня і міжнародна державна наркополітика України потребують більшої прозорості, залучення до їх формування та реалізації представників громадянського суспільства з числа професійних експертів, спільноти наркозалежних людей та їх батьків.

Експерти також рекомендували компетентним органам державної влади врахувати вимоги та висновки ухваленої резолюції у директивах делегації України, що 11-20 березня 2009 року у Відні (Австрія) братиме участь у роботі 52-ї сесії Комісії ООН з наркотичних засобів.