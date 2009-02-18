Суд скасував підвищення тарифів ЖКГ в Києві

Шевченківський районний суд Києва зупинив дію розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив депутат Київради від фракції Блоку Віталія Кличка Валерій КАРПУНЦОВ.

Він зауважив, що позов до Шевченківського суду був поданий ним та депутатом Київради Віталієм КЛИЧКОМ проти голови Київської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. В.КАРПУНЦОВ наголосив, що в позові депутати просили визнати протиправними дії голови та скасувати ряд його розпоряджень.

“Суд ухвалив зупинити дії розпоряджень від 30 січня 2009 року № 95, 96, 97 “Про погодження тарифів на комунальні послуги, центрального постачання холодної води, водовідведення холодної та гарячої води для населення”.

В.КАРПУНЦОВ додав, що мова йде про ті розпорядження, згідно з якими суттєво підвищуються тарифи на комунальні послуги для населення. Він також додав, що ухвала підлягає негайному виконанню. “Тобто, з сьогоднішнього дня ці розпорядження зупинені судом, і далі ми будемо боротися, щоб їх скасувати”, - додав В.КАРПУНЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в газеті «Хрещатик» були опубліковані розпорядження КМДА №№ 95-97 від 30 січня 2009 року, що передбачають поетапне – з 1 лютого та з 1 квітня поточного року - приведення тарифів до економічно обгрунтованих витрат. Загалом передбачено підвищення у приблизно 2 рази на першому етапі, та ще у два рази – на другому.

Між тим 12 лютого на засіданні сесії Київради депутати опозиційних фракцій, зокрема Блоку Кличка, БЮТ за підтримки Блоку Литвина, Блоку Катеринчука і частини фракції Партії регіонів скасували підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.