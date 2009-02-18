Вантажоперевізники погрожують заблокувати Київ

Вантажоперевізники не виключають можливості блокування Києва у разі відсутності рішення на їх вимоги. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Асоціації вантажних перевізників Львівщини Сергій ЧЕПУРНИЙ.

«Якщо через два дні не буде якихось рішень, ви розумієте, що таке кількість людей, така кількість транспорту, котра зараз заходитиме до Києва, втримати нам буде нереально: в усіх є свій біль, свої проблеми і зобов`язання. Те, що кажуть, що банки йдуть на компроміси, пролонгації, перекредитування – неправда. У мене є вже листи про дострокове погашення кредитної заборгованості, є погрози від колекторної компанії. Банки безконтрольно займаються вибиванням грошей, а держава на це закриває очі», - сказав він.

За словами С.ЧЕПУРНОГО, сьогодні в Києві в районі Окружної дороги, станом на ранок, стояло 100 вантажних машин, при цьому протягом дня вони прибувають. Він також зазначив, що сьогодні не була проведена акція з підведення цих машин до Міністерства транспорту і зв`язку, щоб не заважати руху в місті.

За даними С.ЧЕПУРНОГО, акцію підтримують перевізники всіх областей. При цьому він не зміг назвати цифру, скільки всього учасників акції по Україні. «У Києві понад 100 машин, ще десятки по містах», - зазначив він. За його словами, вже зараз вантажоперевізників в областях складно утримувати від того, щоб вони не приїхали до Києва.

У свою чергу представник вантажоперевізників Києва Олександр МАРКОВ зазначив, що акція є безстроковою, дозвіл від міської влади одержаний також безстроковий. «Тобто, доти, поки не задовольнять наші вимоги», - зазначив О.МАРКОВ.

С.ЧЕПУРНИЙ додав, що вантажоперевізників цікавить інформація не про те, що питання вирішуються, а про те, коли вони можуть бути вирішені: «Нас цікавить термін, коли буде – через 1 чи 2 місяці – а не відповіді, що наше питання розглядається в комітеті, складається регуляторний акт тощо».

У свою чергу представник вантажоперевізників м. Ужгорода Анатолій АРТЕМОВ зазначив, що рішення про те, що робити з акцією через два дні буде прийняте після зустрічі з головою Держкомпідприємництва Олександрою КУЖЕЛЬ. «Ми хочемо піти до О.КУЖЕЛЬ, вона має якісь пропозиції, ми хочемо їх почути...», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, представники асоціацій та об`єднань вантажних автомобільних перевізників областей України оголосили про проведення з 18 лютого безстрокового Всеукраїнського страйку для привертання уваги властей до проблем у галузі вантажних автоперевезень.

Як повідомив голова страйкового комітету Руслан КАПАНАДЗЕ, основною вимогою для поліпшення умов на ринку автомобільних перевезень є негайна розробка механізму розподілу між державою, банком і позичальником відповідальності з обслуговування кредитів на період кризи.

Разом з тим, за словами Р.КАПАНАДЗЕ, перевізники вимагають встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів; зменшення фінансового навантаження, а саме: зниження облікової ставки НБУ, надання кредитних канікул на час кризи з нульовою процентною ставкою, зниження процентної ставки на кредити, переведення валютних кредитів у гривневі за курсом валют на час узяття кредиту, пролонгації кредитних договорів на більший термін; прийняття єдиного пакета документів для найманої робочої сили (шоферів) і вантажів.

Також вантажоперевізники вимагають транспортний збір «закласти» в ціну пального і запровадити контроль над його цільовим використанням (при ухваленні мінімальних тарифів на перевезення вантажів); внести зміни до законодавчих актів для боротьби із саботажем і демпінгом на внутрішньому ринку перевезень; поліпшити інфраструктуру і якість доріг; ввести відповідальність за перевантаження автомобілів замовником або одержувачем вантажу; вирішити рух автотранспорту через Київ у денний час для завантаження/розвантаження автомобілів тощо.