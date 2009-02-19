23 лютого - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Попередження ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед військовослужбовців Збройних Сил та правоохоронних органів України”. Учасники: Борис Ворник, керівник офісу Фонду Народонаселення ООН в Україні; Лаура Гараняні, керівник управління програм допомоги Європейської Комісії; Йоанна Казана-Вишньовецька, заступник постійного представника ПРООН в Україні; Петро Мельник, начальник департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони; Валерій Баркевич, головний державний санітарний лікар МО; Володимир Мегедь, начальник управління охорони здоров’я Державної прикордонної служби; Олег Петраш, директор департаменту медичного забезпечення та реабілітації Міністерства внутрішніх справ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.