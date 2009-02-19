23 лютого - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему «Правові оцінки тарифних і податкових ініціатив Київського міського голови Леоніда Черновецького». Учасники: директор юридичної і патентної фірми «Грищенко та партнери» Дмитро Грищенко та партнер адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «АКТІО». На конференції також буде презентовано перший (тридцять п’ятий) випуск відновленого інформаційно-аналітичного продукту «УНІАН-Право» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.