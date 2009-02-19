УНП подала законопроект щодо захисту селян

Народні депутати від Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, Іван ЗАЄЦЬ, Ярослав ДЖОДЖИК внесли сьогодні на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» (щодо надання статусу безробітного)».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, передбачається, що прийняття цього законопроекту врегулює питання щодо реєстрації осіб, які втратили роботу та мешкають у сільській місцевості.

„Сьогодні в багатьох областях України склалася ситуація, коли районні та міські центри зайнятості відмовляються реєструвати осіб, які втратили роботу та мешкають у сільській місцевості, посилаючись на буцімто зайнятість безробітних селян роботою в особистому селянському господарстві”, - зазначив Я.ДЖОДЖИК. Депутат пояснює таку ситуацію „неточністю у діючому законодавстві”. „Відповідно до Закону «Про особисте селянське господарство», мешканці сіл прописані у сільських радах і є членами особистих селянських господарств, а тому юридично не потребують набуття статусу безробітних”, - сказав представник УНП.

Як наголосив Я.ДЖОДЖИК, „реальна ситуація жахає своїм цинізмом: люди, які працювали на підприємствах та установах у найближчих районних центрах та містах, які справно платили страхові внески на випадок безробіття, сьогодні, залишившись без роботи, залишилися також без державної підтримки і без можливості працевлаштування”. „Водночас відповідні органи виконавчої влади навіть не зважають на цю ситуацію, посилаючись на відсутність відповідних роз’яснень та недосконалість законів”, - констатує він.

Запропонований депутатами від УНП законопроект покликаний вирішити цю проблему шляхом внесення уточнень щодо того, хто вважається зайнятим в особистому селянському господарстві, а хто – ні.

Прийняття законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» (щодо надання статусу безробітного)» призведе до посилення захисту конституційних прав громадян – власників земельних ділянок, в цілому дозволить відновити соціальну справедливість, захистити малозабезпечені верстви населення, які проживають в сільській місцевості, та зняти соціальну напругу в суспільстві, підкреслюють автори документа.