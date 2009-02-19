Хрещатик підготували для соло Черновецького

Близько трьох тисяч прихильників Черновецького мітингують під стінами Київради

Близько трьох тисяч прихильників мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проводять мітинг на його підтримку під стінами Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, перед будинком Київради встановлено сцену. Мітингувальники перекрили рух транспорту. Вони тримають прапори Блоку Черновецького. Наразі тривають виступи на підтримку чинного мера.

В той же час, за повідомленням сайту Майдан, співробітників київських комунальних підприємств знову "попросили" добровільно підтримати мера Києва. Явку на "добровільний мітинг" перевіряють за списками. За неявку на мітинг, повідомляє джерело "Майдану", вже прозвучали прямі погрози звільнення.