Єврокомісія хоче гармонізувати систему надання притулку

Єврокомісія пропонує створити Європейське бюро підтримки системи надання притулку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО, представляючи схвалені Євро комісією пропозиції.

“Нам потрібно це Бюро, як важливий інструмент гармонізації законодавства в області надання притулку та біженців”, - сказав він.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що Бюро не матиме права схвалювати рішення, обов’язкові для виконання, а лише слугуватиме для координації діяльності країн-членів в області надання притулку.

“Це буде дуже скромне Бюро в області фінансових претензій”, - додав Ж.БАРРО, зазначивши, що на його створення Комісія планує витратити 5 млн. євро, а загалом до 2013 року – 15 млн. Спочатку Бюро складатиметься з 24 осіб з подальшим розширенням штату до 60-100 осіб. Бюро матиме свою адміністративну раду, до якої входитимуть представники всіх країн-членів ЄС, а також Єврокомісії. Бюро матиме свого виконавчого директора, а також спеціальний форум, до якого входитимуть представники неурядових організацій, що займаються питання надання притулку.

Серед основних цілей Бюро – обмін інформацією щодо країн походження мігрантів, надання тимчасової допомоги країнам, що відчувають великий приплив іноземних мігрантів – шукачів притулку, а також створення фактологічної, юридичної та законодавчої бази даних для подальшої гармонізації національних систем надання притулку і створення єдиної європейської системи.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що на сьогодні в середньому в країнах-членах ЄС нараховується 0,45 заяв на надання притулку на одну тисячу населення. Водночас, розподіл між окремими країнами-членами є дуже нерівномірним. Так, у Кіпрі кількість шукачів притулку становить 9 на одну тисячу населення, в Швеції – 4 на тисячу, у Мальті – близько трьох на тисячу.

“Ми хочемо припинити цей диспаритет”, - сказав Ж.БАРРО, зазначивши, що в рамках роботи Бюро, шукачам притулку мають надаватися пропозиції на отримання притулку не лише в першій країні-члені ЄС, до якої вони прибули, але й в інших країнах.