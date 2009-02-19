Київських лікарів покарають за те, що послухалися Черновецького

У Києві притягнуто до відповідальності працівників поліклініки №1 Солом’янського району, які ввели плату за медичні послуги.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

За інформацією відомства, порушення були виявлені у ході перевірки щодо надання платних послуг у державних і комунальних закладах охорони здоров’я столиці.

Як зазначається у повідомленні прокуратури, дійсно, за бажанням громадян в державних закладах охорони здоров’я можуть надаватися платні медичні послуги, проте лише у тих випадках, коли немає направлення лікаря, тобто за відсутністю ознак хвороби. Перелік таких платних послуг чітко визначений постановою Кабінету міністрів України від 17.09.96 №1138.

Однак, за даними відомства, у Солом’янській районній поліклініці №1 впродовж січня поточного року неправомірно стягувалися кошти за надання медичної амбулаторно-поліклінічної допомоги, навіть у випадках звернень хворих зі скаргами на погане самопочуття та погіршення здоров’я. Зокрема, під час прийому дільничні лікарі цієї поліклініки направляли пацієнтів на ультразвукові дослідження, електрокардіограми серця, загальний аналіз крові, інші лабораторні дослідження, які проводились лише після надання квитанції про сплату за відповідну медичну послугу.

4 лютого 2009 р. прокуратурою Солом’янського району міста Києва внесено припис в. о. головного лікаря поліклініки №1 з вимогою негайно усунути порушення законодавства про охорону здоров’я. 16 лютого 2009 року припис прокуратури Солом’янського району столиці задоволено, а лікарів-порушників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

На даний час вирішується питання про повернення сплачених пацієнтами коштів, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.