Куди пішли бюджетні кошти на погашення боргів із зарплати?
13:19, 19 лютого 2009Права людини
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Прокуратура буде розбиратися
Заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА закликає прокурорів розібратися, куди пішли бюджетні кошти на погашення боргів із зарплати держпідприємствами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.КОРНЯКОВА повідомила сьогодні в Києві на засіданні оперативної наради щодо додержання законодавства про працю та своєчасність і повноту її оплати.
«Звертаюсь до прокурорів, будь ласка розберіться по державним підприємствам, де блукають гроші, які отримані з бюджету для погашення заборгованості із заробітної плати», - сказала вона, додавши при цьому, що, за даними Міністерства фінансів України, борги із зарплати на держпідприємствах становлять 24 млн. грн.
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