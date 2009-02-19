Заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА закликає прокурорів розібратися, куди пішли бюджетні кошти на погашення боргів із зарплати держпідприємствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.КОРНЯКОВА повідомила сьогодні в Києві на засіданні оперативної наради щодо додержання законодавства про працю та своєчасність і повноту її оплати.

«Звертаюсь до прокурорів, будь ласка розберіться по державним підприємствам, де блукають гроші, які отримані з бюджету для погашення заборгованості із заробітної плати», - сказала вона, додавши при цьому, що, за даними Міністерства фінансів України, борги із зарплати на держпідприємствах становлять 24 млн. грн.