ВР пропонує заборонити примусове виселення із кредитного житла

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 440 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом пропонується встановити обов’язковий продаж протягом не пізніше п’яти днів з дня надходження 50 відсотків обсягу надходжень в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України на користь резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності) через уповноважені банки та уповноважені фінансові установи на міжбанківському валютному ринку України (включаючи надходження на кореспондентські рахунки банків, починаючи з дати набрання чинності цього Закону, які не зараховані на поточні валютні рахунки клієнтів), при цьому винятки, а також порядок реалізації зазначених положень визначатимуться Національним банком України.

Крім того пропонується надати право комерційним банкам за погодженням з позичальником у термін до 31 грудня 2009 року проводити реструктуризацію заборгованості за іпотечними кредитами позичальників – фізичних осіб на придбання житлової нерухомості без пониження фінансового класу позичальника, шляхом: надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше двох років, подовження терміну кредитних договорів на строк до десяти років з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках, зміни способу нарахування відсотків

Законопроектом передбачено ввести на 2009-2010 роки мораторій на примусове виселення із житла, в якому проживає або зареєстрована фізична особа – іпотекодавець, у разі якщо відсотки за іпотечним житловим кредитним договором сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до двох місяців, а також документально врегульовано питання реструктуризації боргу, на узгоджених з банком умовах.