З початку року 350 тис. українців не отримують зарплату

Впродовж листопада 2008 – січня 2009 років органами прокуратури порушено понад 260 кримінальних справ через невиплату заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на засіданні оперативної наради щодо додержання законодавства про працю та своєчасність і повноту її оплати повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА.

За її словами, також в результаті прокурорських перевірок було відшкодовано майже 200 млн. грн. заборгованої зарплати і до відповідальності притягнуто 1,2 тис. посадовців.

Крім того, Т.КОРНЯКОВА зазначила, що на сьогодні статус безробітних в Україні отримали близько 1 млн. осіб, у вимушених відпустках та у режимі скороченого робочого дня (тижня) перебуває 1,3 млн. працюючих, а з початку цього року зарплату не отримує 350 тис. громадян.

Водночас вона зазначила, що сьогодні заборгованість з виплати зарплати становить 1,2 млрд. грн. і має тенденцію до зростання переважно за рахунок підприємств недержавної форми власності.

Зокрема, як вона зауважила, за останній місяць відбулося зрістання заборгованості у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Донецькій, Київській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.