Міністерство освіти займеться підтримкою нацменшин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення міністрові освіти та науки Івану ВАКАРЧУКУ опрацювати програми щодо підтримки культур національних меншин в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося під час зустрічі Президента з головою Ради національних товариств України Іллєю ЛЕВІТАСОМ.

Зокрема, під час зустрічі сторони обговорили питання щодо захисту прав національних меншин, зокрема, виконання Закону України «Про національні меншини в Україні».

Президент запевнив, що міжнаціональна злагода є пріоритетом внутрішньої політики. Усвідомлюючи важливість для держави питань міжнаціональних відносин, у квітні минулого року Глава держави звернувся до Генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ з проханням виробити ефективну програму протидії всім формам ксенофобії, расової і національної нетерпимості в Україні.

За словами В.ЮЩЕНКА, за роки незалежності України, на відміну від багатьох сусідів, удалося уникнути протистояння на міжнаціональному ґрунті. Підтвердженням толерантності українського суспільства та бажанням відновити історичну справедливість є щорічне вшанування жертв Бабиного Яру. Гідно вшановуючи пам`ять десятків тисяч євреїв, ромів, українців, представників багатьох інших національностей, які загинули у Бабиному Яру, Україна отримала значну позитивну реакцію світового співтовариства щодо етнонаціональної політики, яку проводить держава.

Також на зустрічі було обговорено питання щодо сприяння розвитку культур національних меншин, представлених в Україні.