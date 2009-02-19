Президент попросив КС розтлумачити, чи законно працює парламент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності закону «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України»

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з конституційним поданням щодо визнання такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), Закону України від 4 вересня 2008 року №374-VI «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України від 19 вересня 2008 року №547-VI.

Підставою для конституційного подання є невідповідність положень названих правових актів Верховної Ради України Основному Закону.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» парламент ухвалив 8 квітня 2008 року.

Президент В.ЮЩЕНКО 23 квітня повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом цей закон. 4 вересня Верховна Рада подолала вето Президента на закон. 18 вересня Президент знову повернув документ до парламенту, заветувавши його.

Як пояснив голова Верховної Ради В.ЛИТВИН, парламент, долаючи вето, припустився помилки і змінив номер цього закону, що і дало підставу Президенту вважати, що це новий закон і знову повернути його до парламенту.

3 лютого 2009 року Верховна Рада подолала вето Президента на закон про організацію і порядок діяльності парламенту.

Також, як повідомляв УНІАН, 4 лютого четверо громадських активістів Віктор ГАРБАР, Володимир МАРТИНЮК, Олександр СЕВЕРИН та Михайл СВИСТОВИЧ звернулися із позовом до Окружного адміністративного суду Києва із скаргою на бездіяльність Верховної Ради України та неконституційність її регламенту.

Позов визначав відповідачами Верховну Раду України, голову Верховної Ради України та Президента України і стосується "бездіяльності всіх цих суб`єктів щодо виконання конституційних норм", за якими діяльність Ради має регламентуватися саме законом, а не підзаконними актами, чим, на думку позивачів, є "всі "регламенти", проголосовані дотепер нардепами "не у юридичній формі закону України". Зміст головної вимоги полягає у зобов`язанні відповідачів до внесення, прийняття, підписання Регламенту Верховної Ради України у формі закону (законодавчого акту).

14 лютого заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК заявила, що Президент України В.ЮЩЕНКО не підпише ухвалений парламентом закон щодо регламенту роботи Верховної Ради.

М.СТАВНІЙЧУК сказала, що, швидше за все, «ілюзію закону Президент України підписувати не буде», і наголосила, що парламент має врегульовувати свою діяльність у тому порядку, як це передбачено Конституцією.

16 лютого В.ЛИТВИН заявив, що підпише закон про «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України», однак Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже попередив, що звернеться до Конституційного Суду з поданням щодо відповідності його Основному Закону.

В.ЛИТВИН зачитав лист, що надійшов до ВР від Президента України. У документі глава держави вказує, що ухвалений закон про організацію роботи і діяльності парламенту був заветований, однак депутати подолали це вето, і до нього тепер не може бути повторно застосоване право вето. В.ЮЩЕНКО повідомив, що надсилає цей закон до ВР без підпису і надає можливість опублікувати його в порядку, передбаченому законом.

Водночас Президент зауважив, що вважає за необхідне після набуття цим законом чинності звернутися до Конституційного Суду з поданням щодо відповідності його Основному Закону