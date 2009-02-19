У Києві виганяють головних лікарів за... неявку на мітинг Черновецького

Народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ стверджує, що в Києві звільнено чотирьох головних лікарів, які відмовилися направити підлеглих на сьогоднішній мітинг «в підтримку мера».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Так, посилаючись на дані профспілок медичних працівників, А.ПАВЛОВСЬКИЙ заявив, що звільнили Анатолія ВЕРНИГОРУ, головного лікаря станції швидкої допомоги; Дмитра ШАДЛУНА, головного лікаря Першого пологового будинку; Миколу ДЬОМІНА, головного лікаря київської лікарні №17 та Михайла ЦАРЕНКА, головного лікаря шостої міської клінічної лікарні.

«Також намагаються звільнити Володимира ЮРЧЕНКА, головного лікаря Київського міського бюро судово-медичної експертизи», - додав він.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що незаконні кадрові ротації відбулись через те, що головні лікарі відмовились виконувати “рознарядку” від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вивести на сьогоднішній мітинг «в підтримку мера» з кожного лікувального закладу по 30 осіб. «Людей знімали з планових операцій, з роботи швидкої допомоги», - обурився він.

У зв’язку з цим народний депутат вимагає від прокуратури Києва негайно відреагувати на звільнення людей за політичними мотивами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під стінами Київради проходить мітинг на підтримку діяльності київської влади.

Напередодні опозиційні депутати Київради заявляли, що столична влада у примусовому порядку збирає мітинг на свою підтримку. Зокрема, як стверджували у фракції Блоку Віталія Кличка, до неї “надходять повідомлення від представників різних служб - транспортників, працівників енергетичних підприємств та інших – про чергове примусове вигнання людей під мерію 19 лютого”.