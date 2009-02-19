У Чернігові пройшов мітинг проти скорочення кількості лікарень

Під стінами Чернігівської міської ради пройшов мітинг проти скорочення кількості медичних закладів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, організованому громадською організацією, взяли участь близько 150 чернігівців, здебільшого похилого віку. Учасники мітингу вимагали не допустити скорочення медичних закладів міста та погіршення якості медичних послуг. Водночас до «медичного» мітингу приєдналися представники політичних сил, зокрема, ПСПУ, які акцію протесту перевели у політичне русло, порушивши питання про проблеми ЖКГ та тарифи на комунальні послуги.

За офіційною інформацією міської ради, наразі у Чернігові розглядається питання про оптимізацію медичних закладів, однак звинувачення про закриття четвертої міської лікарні та філіалу дитячої поліклініки №2 в обласній лікарні у мерії називають безпідставними і провокативними. Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ неодноразово заявляв, що закриття міської лікарні №4 не буде, так само як і скорочення колективу медиків.