Роман Ульяненка заборонили продавати

Письменник Олесь Ульяненко в столичній книгарні ”Є” презентує свою заборонену книгу ”Жінка його мрії”. Комісія з питань суспільної моралі визнала роман порнографією.

Як інформує Gazeta.Ua, vинулого тижня Національна комісія з питань захисту суспільної моралі визнала роман 46-річного Олеся Ульяненка ”Жінка його мрії” порнографічною продукцією і заборонила його продавати.

Книжка вийшла наприкінці 2008 року у видавництві ”Клуб сімейного дозвілля” двома накладами — 7 і 3 тис. примірників.

— Видавництво вже розірвало зі мною контракт, — каже Ульяненко на презентації свого роману в столичній книгарні ”Є”. — За місяць продали багато книжок. Три останні дні читачі шукали мою книжку, та на прилавках її вже не було.

”ГПУ” зателефонувала до кількох київських книгарень. Там повідомили, що продавати роман припинили. Книжка коштувала 22 грн. Її вилучають і передають видавництву ”Клуб сімейного дозвілля”.

— Або Ульяненко викупить наклад, або книжки підуть на макулатуру, — каже головний редактор КСД Світлана Скляр. — Він шукає видавництво, яке викупило б роман. Сподіваюся, що знайде, інакше ми зазнаємо значних збитків.

У романі ”Жінка його мрії” йдеться про життя відставного генерала. Після самогубства дружини він здійснює свої сексуальні фантазії. Ульяненку закидають детальні описи статевих актів. Депутат від НУ-НС, керівник арт-клубу ”Остання барикада” Олесь Доній, 39 років, відмовився брати участь у презентації книжки.

— Експертна комісія зазначила, що автор зображує сексуальні дії так майстерно, що люди можуть захотіти їх відтворити, — пояснює Доній.

До складу комісії входять, зокрема, актор Богдан Бенюк, співак Святослав Вакарчук, міністр культури Василь Вовкун, літературознавець Іван Дзюба, нардеп від НУ-НС Лілія Григорович, письменник Андрій Курков, однак не всі вони підписалися під вердиктом книжці Ульяненка.

— Я нічого не підписував, — заперечує 48-річний Андрій Курков. — Вони вписали моє прізвище без моєї згоди. Я писатиму заяву про вихід із комітету! Ульяненка я люблю, найбільше подобається його роман ”Сталінка”.

Так само і Святослав Вакарчук заявив УНІАН, що не підписувався під рішення комісії.

Олесь Ульяненко написав десять романів. 1997-го за ”Сталінку” отримав малу Шевченківську премію. ”Жінку його мрії” закінчив 2006-го.

— Мої попередні романи страшніші за цю книжечку, — вважає він. — Інші — написані, але не надруковані — точно піднімуть комісію на диби. В Україні якийсь навіть не тоталітарний режим, а самоїдство, що лишилося нам у спадок від радянських часів. Два роки тому роман був надрукований у журналі ”Кур’єр Кривбасу”, пройшов нормально. Вони ще й Шевченка заборонять.

Видавець і письменник Дмитро Капранов, 41 рік, каже, що Ульяненко зробив помилку:

— Треба писати ”Увага! Книжка містить ненормативну лексику. Дітям до 18 читати заборонено”. Коли вийшов ”Кобзар 2000”, ми так і зробили — вказали, що книжка містить нецензурні слова. У нас ніяких проблем не було.