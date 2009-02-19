Школа професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА" - це майданчик для спілкування професійних журналістів, обміну знаннями, досвідом, ідеями, ініціативами та інноваціями, а також поглиблення знань та навичок роботи в різних жанрах.

Місією Школи є професійний розвиток та підтримка лідерів української журналістики, авторитетних та відповідальних представників професії, які поділяють та відстоюють високі стандарти журналістики, дотримуються етичних принципів, розуміють природу журналістської професії, є гнучкими до запровадження інноваційних підходів, сповідують ідеали незалежних засобів масової інформації у демократичному суспільстві та розділяють європейські цінності.

Програма започаткована Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ

Протягом 2009 року передбачається проведення чотирьох чотириденних сесій в різних містах України.

Орієнтовний календар сесій:

І сесія – 9-12 квітня 2009 року (м.Київ)

ІІ сесія – 31 травня 2009 року – 3 червня 2009 року (АР Крим)

ІІІ сесія – 10-13 вересня 2009 року (м.Одеса)

ІV сесія – 3-6 грудня 2009 року (Західна Україна).

Модель навчальної програми базується на форматі Української школи політичних студій і, відповідно, включає лекції, дискусії, тренінги, рольові ігри, круглі столи, тощо. Модераторами, тренерами та лекторами виступатимуть провідні українські та зарубіжні експерти, суспільно-політичні діячі.

Під час сесій учасникам надаватиметься можливість поглибити свої знання як в загальногуманітарному, так і в професійному напрямку. Професійно-орієнтована частина програми включатиме такі чотири модулі:

1 модуль. Професійні навички журналіста.

2 модуль. Професійні стандарти журналістики.

3 модуль. Внутрішньополітичні процеси та аналіз державної політики.

4 модуль. Виклики міжнародної журналістики. Місце України у світі.

Кожна сесія буде охоплювати кожен з цих модулів.

УМОВИ УЧАСТІ:

До участі у конкурсі запрошуються кандидати, які:

• належать до кола практикуючих журналістів;

• займають активну життєву позицію та демонструють лідерські якості;

• володіють потенціалом плідного використання знань, отриманих в рамках проекту, на користь суспільства та професії;

• є віком до 35 років.

Відбір відбуватиметься в один етап на основі поданих аплікаційних форм. Аплікаційну форму розміщено ТУТ.

Заявки на участь (аплікаційні форми) можна надсилати з 5 лютого до 5 березня 2009 року (включно) на електронну адресу: natalya@laboratory.kiev.ua (тема "School of Journalism").

ПРОЕКТНА РАДА:

Для забезпечення належного адміністрування проекту була створена Проектна рада, яка сформована з представників організацій-донорів та авторитетів у журналістському середовищі. До її складу входить:

Сергій ГАРМАШ - головний редактор інтернет-видання "Острів";

Віталій ЗАМНІУС - директор програми "Засоби масової іноформації" Міжнародного фонду "Відродження";

Андрій КУЛИКОВ - журналіст, ведучий програми "Свобода слова";

Наталія ЛИГАЧОВА - шеф-редактор видань проекту "Телекритика";

Олексій ПОГОРЕЛОВ - генеральний директор Української асоціації видавців періодичної преси;

Єгор СОБОЛЄВ - координатор незалежного бюро журналістських розслідувань "Свідомо";

Вікторія СЮМАР - виконавчий директор Інституту масової інформації;

Олег ХОМЕНОК - голова Правління Інституту розвитку регіональної преси.

До компетенції Проектної ради належатить:

• стратегічне планування роботи Школи;

• консультування при відборі учасників Школи;

• вироблення пропозицій по переліку викладачів, лекторів, експертів;

• остаточне затвердження програми та списку тем сесій.

КОНТАКТИ:

Наталія СИНЬООКА – координатор Школи професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА", natalya@laboratory.kiev.ua.

Марія КОВАЛЬ – асистент Школи професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА", info@laboratory.kiev.ua.