Черновецький придумав податки на кондиціонери, салюти та холостяків

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує за рахунок запровадження нових комунальних зборів і діяльності комунальних підприємств залучити до тіньового бюджету Києва від 30 до 40 млрд. грн.

Це удвічі перевищує суму, закладену в офіційному проекті міського бюджету на 2009 рік, пише тижневик «Коментарі».

Зокрема, мерія має намір стягувати збори за супутникові тарілки й кондиціонери. Власників супутникових антен зобов’яжуть сплачувати по 50 грн. на місяць після підписання спеціального договору з відділами районних адміністрацій благоустрою. Для власників кондиціонерів збираються встановити збір у розмірі 24,5 коп. за кожну спожиту кВт/год. Отже, їхні видатки на електроенергію подвояться, за рахунок чого мер планує заробити до кінця року додатковий 1 млрд. грн.

Більше за інших не пощастить мобільним операторам. За інформацією «Коментарів:», Київська адміністрація вже приступила до створення комунального підприємства, з яким усі мобільні компанії - власники вишок-ретрансляторів мобільного зв’язку за місяць зобов’язані переукласти договори оренди на такі вишки. За попередніми розрахунками КМДА, кожна з таких вишок обійдеться мобільному операторові майже у 100 дол. на місяць, у результаті чого до тіньового бюджету Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ вдасться залучити до 20 млн. грн.

Також у найближчому майбутньому планується оподаткувати салюти. За словами начальника Головного управління надзвичайних ситуацій Віталія ПШЕНИЧНОГО, запускати феєрверки можна буде тільки зі спеціально обладнаних майданчиків і за невелику плату, яку затвердить Київрада. Спеціальна комісія Київради вже вивчила десять районів, попередньо визначивши 79 місць для любителів піротехніки. Паралельно комісія розробляє систему штрафів для порушників порядку.

Також, за інформацією «Коментарів», столичний мер хоче створити КП під умовною назвою «Дві обручки», що об’єднає усіх фотографів й операторів, які працюють на весіллях. Їхні послуги будуть обов’язковими для усіх молодят за тарифами, встановленими Київрадою. У прейскуранті оригінальних і дорогих пропозицій у рамках діяльності весільного КП - оренда міських автомобілів, що залишилися після відомого аукціону в автопарку КМДА, а також можливість сфотографуватися з мером Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. До вартості цієї послуги входитиме також подарунковий диск шлягерів 80-х років у виконанні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Не забуде місто і про холостяків. Так, за інформацією тижневика, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ хоче не тільки відновити цей вид оподаткування, але й примусити холостяків заплатити недоїмку за останні три роки (максимальний строк стягнення несплачених податків). Податок на холостяків планується зробити доповненням до комунального податку. Зараз всі роботодавці Києва платять комунальний податок у розмірі 3% від фонду оплати праці. Якщо ж на підприємстві працює холостяк, то цей податок підвищується до 6%.

«Перелік ініціатив міського мера невичерпний. Більшість своїх операцій він має намір проводити через комунальні підприємства - неформальні інститути тіньового бюджету», - зазначив член бюджетної комісії Київради Сергій МЕЛЬНИК. За його словами, найближчим часом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує створити ще й цілу мережу комунальних фаст-фудів, СТО та автомийок.