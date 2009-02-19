Всіх обвинувачених у справі Політковської звільнили в залі суду

У Московському окружному військовому суді присяжні у справі про вбивство журналістки Ганни Політковської виправдали всіх чотирьох підсудних. Зі всіх поставлених перед присяжними питань вони відповіли позитивно тільки на питання про те, чи мав місце сам факт вбивства журналістки. Після оголошення вердикту присяжних суд звільнив підсудних з-під варти, повідомляє «Телекритика».

В рамках справи колишні співробітники правоохоронних органів Павло Рягузов і Сергій Хаджікурбанов звинувачуються в здирстві у бізнесмена 10 тис. дол. і перевищенні повноважень. Хаджікурбанов, а також брати Джабраїл і Ібрагим Махмудови звинувачуються у вбивстві Ганни Політковської. Їх дії кваліфіковані як вбивство по найму особи у зв`язку з її службовою діяльністю, скоєне організованою групою осіб. Крім того, Сергій Хаджікурбанов також звинувачується в незаконному обороті зброї, яку він, на думку слідства, передав виконавцеві вбивства журналістки.

У окреме провадження виділена справа відносно передбачуваного безпосереднього виконавця вбивства Рустама Махмудова, який в даний час знаходиться в міжнародному розшуку.

Тим часом Генпрокуратура РФ оголосила про свій намір опротестувати виправдувальний вердикт. Як повідомили представники звинувачення журналістам, скарга буде подана після виголошення вироку. Держзвинувачення вважає, що в ході судових засідань практично щодня допускалися різні порушення закону.

Оглядач «Нової газети» Ганна Політковська була убита 7 жовтня 2006 р. в під`їзді будинку на вул. Лісова у Москві. Її тіло з вогнепальними пораненнями виявила в ліфті сусідка, поряд були знайдені пістолет Макарова і чотири гільзи. Прокуратура Москви порушила кримінальну справу за статтею «вбивство». За основною версією слідства, злочин був пов`язаний з професійною діяльністю журналістки.