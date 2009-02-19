Черновецький розпочинає збирати досьє на наречених і бізнесменів

У розпорядженні "Дела" опинилися документи, які підтверджують факт чергового наміру київських властей заробити на столичних підприємцях.

Мерія в черговий раз планує заробити на консультаціях громадянам. В даному випадку йдеться про платні консультації на тему походження і інших відомостей про київських бізнесменів.

Внутрішній документ столичного керівництва з підписом самого Черновецького регламентує розробку чогось на зразок досьє на столичних підприємців під кодовою назвою "Все про нього". У досьє планується зібрати не тільки загальнодоступну інформацію, але і деякі специфічні відомості на кшталт "везунчик" бізнесмен чи "невдаха".

Метою даних консультацій є, звичайно ж, додатковий прибуток міської скарбниці. Скільки саме збираються заробити столичні власті на підприємницьких досьє невідомо, проте чітко сказано, що йдеться про "великі гроші".

Консультації проводитимуться тільки на рівні місцевих, українських бізнесменів. Іноземців, які ведуть бізнес в Києві, згідно з документом брати в оборот не будуть. Чи то київська влада не готова вийти на міжнародний рівень консультування, чи то просто не хоче зв`язуватися з громадянами інших країн.