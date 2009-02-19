Європейський суд з прав людини виправдав українського вчителя

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі сьогодні виніс рішення у справі «Марченко проти України», встановивши порушення статті 10 Європейської Конвенції з прав людини («свобода вираження»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, український вчитель і голова шкільної профспілки Михайло МАРЧЕНКО із села Пасіки-Зубрицькі (Львівська область) поскаржився до Європейського суду через звинувачення його у наклепі. Він стверджував, що директор їхньої школи зловживав шкільною власністю.

За наявною інформацією, на початку 1997 року М.МАРЧЕНКО кілька разів звертався до перевіряючих органів, які відповідають за контроль над використаннмя фондів державної власності, заявляючи, що директор незаконно привласнив гуманітарну допомогу, надану школі, використовував для приватних цілей автомобіль школи, телевізор і відеоапаратуру, а також забрав цеглу з однієї із шкільних стін.

Після того, як перевіряючі органи не знайшли фактів зловживання і незаконного привласнення шкільної власності директором, М.МАРЧЕНКО написав ще дві скарги, однак вони також були відхилені через відсутність ознак злочину.

У травні 1997 року кілька представників шкільної профспілки організували пікет органів місцевої влади, тримаючи банери із гаслами, які звинувачували директора у посадових злочинах.

Після цього директор школи звернувся до суду, звинувативши М.МАРЧЕНКА у наклепі й образі. У червні 2001 року місцевий суд визнав вчителя винним і засудив його умовно на один рік, зобов‘язавши виплатити штраф.

Розглянувши цю справу, Європейський суд з прав людини заявив, що, незважаючи на те, що М.МАРЧЕНКО був представником профспілки і діяв, виходячи із громадського інтересу, він повинен був поважати репутацію інших, в тому числі – презумпцію невинності. Крім того, суд зазначив, що заявник повинен був зробити свої зауваження спочатку компетентним органам, а потім уже розголошувати їх широкій публіці. До того ж, суд зауважив, що М.МАРЧЕНКО не спробував використати доступні законні засоби, а натомість гостро критикував дитректора, організовуючи пікети.

Однак, беручи до уваги те, що місцеві суди засудили М.МАРЧЕНКА до року ув‘язнення, Європейський суд вирішив, що це було надмірним заходом, який порушує ст. 10 Європейської Конвенції з прав людини («свобода вираження»).

Європейський суд зобов‘язав державу Україна виплатити М.МАРЧЕНКУ компенсацію у розмірі 1000 євро.