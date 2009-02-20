23 лютого - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ”Кому петля на шию, а кому надприбутки?” Тисячам, а то і мільйонам громадян не дочекатись своїх помешкань в обіцяні терміни, а можливо і взагалі… Учасники: голова Комітету по боротьбі з соціальними зловживаннями Віталій Хібовський, представники ВГО «Національного розвитку могутньої України» Тетяна Гордина, Олексій Луценко; приватні підприємці (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.