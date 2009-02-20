24 лютого о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Прокурор – очільник рейдерства?”, що проводитиметься членами кількох правозахисних організацій України. Зокрема, будуть подані докази сприяння посадовому зростанню прокурорів, які безпосередньо займаються рейдерством власності місцевої громади та приватної власності. Громадськість дезінформують розповсюдженням інформації начебто про притягнення до кримінальної відповідальності 8 прокурорських працівників низового рівня, у той час як протягом останніх 25 років жодного прокурора не засуджено. Учасники: голова «Єнакіївської правозахисної групи» Ігор Воскобойников, член "Харківської правозахисної групи" Євген Морозов; Сергій Лук’яненко; Наталя Лук’яненко. На прес-конференцію запрошені представники : ГПУ, судових органів, Вищої ради юстиції та Верховної Ради України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.