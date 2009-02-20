Біженці в Україні: притулок надається одиницям

В Україні систематично порушуються права біженців, заявила у четвер у Києві Українська рада з питань біженців, куди входить низка правозахисних українських організацій.

За останніх п’ять років лише 3 відсотки шукачів притулку отримали в Україні статус біженця. Через застарілий і недосконалий, на думку Ради, закон про біженців українська влада визнає тільки тих, хто втікає від індивідуальних переслідувань. Тим людям, які масово тікають з країн, де є гуманітарні катастрофи чи військові конфлікти, в Україні відмовляють, каже представниця Української ради з питань біженців Наталія Дульнєва: «У більшості випадків органи міграційної служби відмовляють людям із таких країн як Ірак, Сомалі, де є гуманітарні катастрофи, тільки через те, що їх багато тікає звідти. Також страждають біженці з таких зон воєнного конфлікту, як Чеченська республіка».

Заступниця директора департаменту з питань біженців та шукачів притулку Держкомітету з питань національностей та релігії Наталія Науменко погоджується, що така проблема дійсно існує. Втім, за її словами, нині розробляється новий законопроект, який має це унормувати. Разом з тим, Науменко не погоджується, що в Україні існують перепони для отримання статусу біженця. «У нас процедура і закон одні з найдемократичніших у світі. У нас до процедури допускається абсолютно всі заявники, які хочуть отримати статус біженця», - сказала Науменко.

Також правозахисники стверджують, що українській владі не має жодного діла до біженців. В бюджеті на 2009 рік не передбачено коштів на виплату допомоги біженцям, констатує представниця української ради з питань біженців Діна Гуд: «Розмір цієї допомоги від моменту написання закону до цього дня не змінювався. Одноразова допомога на дорослу людину була 17 гривень, а на дитину – ще менше. Тепер немає зовсім. Часто люди витрачали більше на транспорт, аби приїхати за цією допомогою». На це представниця Держкомнацрелігії зауважила, що зараз складна економічна ситуація в країні, тому всім доводиться економити.

Громадські організації, які опікуються питаннями біженців вважають, що на проблеми шукачів притулку в Україні закриває очі й Євросоюз, який лише виділяє гроші на утримання нелегальних мігрантів, аби вони не потрапляли в ЄС. Рада з питань біженців зібрала свідчення біженців про їхнє життя в Україні. Вони будуть видані книгою та на дисках.

Німецька хвиля