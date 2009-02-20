Сьогодні у світі вперше відзначається день соціальної справедливості

Сьогодні вперше відзначається проголошений Організації Об’єднаних Націй Всесвітній день соціальної справедливості.

Про це йдеться в коментарі генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна, переданому УНІАН Представництвом ООН в Україні.

З нагоди Всесвітнього дня соціальної справедливості ПАН Гі Мун закликав світову спільноту активно реалізувати стратегії, направлені на забезпечення соціальної справедливості.

За його словами, соціальна справедливість є основоположним принципом мирного та благополучного існування, як безпосередньо в самих країнах, так і у відносинах між ними. ООН підтримує принципи соціальної справедливості, пропагуючи рівність серед жінок та чоловіків, або права корінних народів та мігрантів.

ПАН Гі Мун зауважив, що для Організації Об’єднаних Націй прагнення соціальної справедливості для всіх лежить в самому центрі нашої глобальної місії зі сприяння розвитку та поваги людської гідності. Прийняття минулого року Міжнародною організацією праці Декларації про соціальну справедливість з метою справедливої глобалізації є лише одним із нещодавніх прикладів, що свідчать про відданість системи ООН принципам соціальної справедливості.

При цьому генсек ООН зазначив, що соціальна справедливість все ще залишається недосяжною мрією для величезної частини людства. “Бідність, голод, дискримінація та порушення прав людини досі завдають болючих ударів по моральності суспільства. Глобальна фінансова криза несе загрозу ще більшого посилення цих явищ”, - сказав ПАН Гі Мун.

Цього року Всесвітній день соціальної справедливості, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в 2007 році, відзначається вперше. Він відзначається з тим, щоб підкреслити важливість соціальної справедливості як етичного імперативу, котрий повинен направляти усю нашу роботу.

“Стабільність та процвітання в усьому світі залежить від надання людям належних рівнів добробуту та рівності можливостей... Вперше відзначаючи цей день, давайте знову підтвердимо нашу відданість принципам соціальної справедливості та активного впровадження в життя політики та стратегій, направлених на її забезпечення”, - наголосив ПАН Гі Мун.