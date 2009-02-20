ВР ухвалила зміни до закону про правовий статус іноземців

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону „Про внесення змін до статті 26 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного законопроекту проголосували 233 народних депутати зі 440, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з законопроектом, іноземці та особи без громадянства можуть виїжджати з України не тільки за дійсними паспортними документами, а й за посвідченням іноземця та особи без громадянства на повернення, яке буде оформлюватися для виїзду з України іноземців до держави походження або постійного проживання чи для повернення до інших країн за умови визнання посвідчення цими країнами відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, ратифікованих Верховною Радою України.

Це законодавчо врегулює питання виїзду іноземців за межі України в порядку реадмісії осіб.