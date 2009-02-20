Томенко: Черновецький примушує працювати навіть дітей

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО звертає увагу влади Києва, що за примушування дітей до праці передбачена кримінальна відповідальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Верховної Ради.

М.ТОМЕНКО зауважив, що сьогодні парламент направив низку депутатських запитів, які стосуються незаконної діяльності КМДА, частина з яких щодо введення незаконних податків.

Він також нагадав, що вчора ВР створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності київської міської влади, і за створення цієї комісії проголосували 383 народних депутата за винятком частини членів Партії регіонів, “Єдиного Центру” та групи «За Україну!», що входять до складу фракції НУ-НС.

Заступник голови ВР закликав ТСК негайно приступити до роботи з тим, щоб уже найближчим часом проінформувати Верховну Раду та суспільство про свої висновки.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що мав розмову з керівниками дошкільних та шкільних установ і батьками, які поскаржились на те, що влада Києва примушує проводити аукціони з продажу дитячих виробів. «Але я нагадую, що за примус дітей до праці передбачена кримінальна відповідальність», - сказав він.

М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що вплив парламенту і правоохоронних органів поверне дії влади Києва в законне джерело, оскільки нові ініціативи столичної влади можна охарактеризувати як «маразм міцніє».