Мін’юст вважає некомпетентною заяву прес-секретаря прем’єра

Міністерство юстиції України вважає юридично некомпетентною та недоречною заяву прес-секретаря прем’єр-міністра Марини СОРОКИ щодо роз’яснення про примусове стягнення заставного майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, у зв’язку з цим міністерство змушене повторно викласти суть питання.

23 грудня 2008 року Міністерство юстиції видало роз’яснення для громадян, в якому наголошувало, що примусове стягнення майна, яке виступає предметом застави чи іпотеки, можливе лише на підставі рішення суду.

Проте 25 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону України «Про іпотеку», положення якого визначили механізм позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі договору. Указані зміни були внесені шляхом ухвалення закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

Після набуття чинності указаного закону 14 січня 2009 року, Міністерство юстиції було змушене відкликати своє роз’яснення, оскільки відтепер воно суперечить новим нормам законодавства. При цьому повідомлення Мін’юсту носило нейтральний характер і не містило жодного іншого висновку, окрім факту відкликання роз’яснення.

18 січня 2009 року, у зв’язку з численними запитами фізичних та юридичних осіб, міністерство дало додаткове повідомлення про те, що нові норми, встановлені законом, можуть бути застосовані лише до іпотечних договорів, укладених після 14 січня 2009 року, тобто, після набрання чинності законом "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"; а також, що для практичного застосування нового механізму позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки необхідно внести зміни до низки інших законів України, зокрема, "Про іпотеку", "Про нотаріат", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого в коментарі УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА заявила, що уряд вважає некоректною заяву Міністерства юстиції щодо того, що банки мають право без рішення суду вилучати майно громадян, яке знаходиться в заставі в банках, якщо вони не можуть розраховуватися за кредитними зобов`язаннями.

Вона повідомила, що «уряд скасував це роз`яснення».

«Подібні роз`яснення за духом, стилістикою, а також за відсутністю аргументів нагадують заяви, які виходять від речників Секретаріату Президента і наводять на думку, що в своєму роз`ясненні Мін’юст також керувався вказівками Банкової», – заявила М.СОРОКА.