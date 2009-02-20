«Агресивні» демонстрації Луценко розганятиме сльозогінним газом

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що найбільш ефективним методом розгону агресивно налаштованих демонстрантів є дозволені законом сльозогінні гази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на початку навчань, які відбувалися на одному з полігонів під Сімферополем.

«З моєї точки зору, тактика «стінка на стінку» по фізичному, силовому вичавлюванню демонстрантів є неправильною. В усьому світі до великих скупчень агресивно налаштованих демонстрантів застосовують сльозогінний газ, і лише після цього, розсіявши агресивний напад, їх заарештовують згідно з чинним законодавством. Саме така тактика буде братися на озброєння і українською міліцією», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він зауважив, що на нараді з керівництвом МВС та регіональних підрозділів міліції, яка передувала навчанням, відзначались застарілі методи спецпідрозділів.

При цьому міністр наголосив, що для міліції має бути головним завданням захист прав людей, у тому числі право на протест, і тільки по-друге – убезпечення суспільства від агресивно налаштованих учасників заворушень.