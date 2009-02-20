Запорізька міліція констатує появу самогубств через фінансові проблеми

Запорізька міліція констатує появу в області випадків самогубства через фінансові проблеми.

Згідно з повідомленням Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в Запорізькій області "на сьогоднішній день випадки самогубств через фінансові труднощі непоодинокі".

Так, за даними ЦГЗ, тільки за останні декілька днів у регіоні зафіксовано 2 подібних випадки.

"У вихідні в селі Семенівка Пологівського району Запорізької області покінчив життя самогубством 41-річний чоловік - батько трьох неповнолітніх дітей, старший із яких, - інвалід. Чоловік повісився в лісосмузі перед селом, куди повертався після візиту на біржу праці (ні він, ні дружина не мали постійного заробітку). В машині було виявлено передсмертну записку, з якої слідувало, що чоловік прийняв рішення накласти на себе руки після того, як програв 500 грн. на ігрових автоматах, на яких пішов грати, сподіваючись поліпшити матеріальне становище сім`ї. Другий випадок самогубства зафіксовано в Кам’янко-Дніпровському районі області, де чоловік повісився в гаражі через неможливість після втрати роботи сплатити 10 000 банківського кредиту", - повідомили в ЦГЗ.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка Запорізьких ЗМІ публікували інформацію про самогубства серед звільнених співробітників ЗАТ "ЗАЗ", проте прес-служба підприємства даної інформації не підтверджувала.