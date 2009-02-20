У американської компанії відібрали дніпропетровський костел

Вищий господарський суд України вчора своєю постановою скасував рішення судів нижчих інстанцій про право власності американської компанії «ДАГЗБЕРІ Інк» на приміщення римо-католицького костелу у центрі Дніпропетровська.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник юридичного відділу Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир ЮРЧЕНКО.

За його словами, справа буде направлена до Господарського суду Дніпропетровської області для подальшого розслідування.

В.ЮРЧЕНКО зазначив, що Дніпропетровська ОДА виступатиме у суді третьою стороною з метою відстоювання законності у даній справі.

За словами В.ЮРЧЕНКА, приміщення костелу було відчужено Дніпропетровською обласною радою у 1998 р. незаконно.

Присутній на брифінгу голова ради римо-католицької громади св. Йосифа Дніпропетровська Валерій ГМИРКО наголосив, що Господарський суд Дніпропетровської області розглядатиме позов римо-католицької громади про повернення їй приміщення костелу як спадкоємниці, а також позови компанії «ДАГЗБЕРІ Інк», що вважає костел своєю власністю. Крім того, «ДАГЗБЕРІ Інк» вимагає від дніпропетровських римо-католиків 1,2 млн. грн. відшкодування за «відсутність господарської діяльності у приміщенні костелу».

В.ЮРЧЕНКО та В.ГМИРКО висловили сподівання, що суд розгляне справу у визначені законом строки та прийме справедливе рішення щодо власності на приміщення костелу.

Костел був побудований у колишньому Катеринославі (нині Дніпропетровськ) в 70-их роках XIX століття за кошти місцевих римо-католиків. В 30-роки XX століття тут були припинені богослужіння. До останнього часу приміщення костелу займали різні установи.

Після відчуження костелу з комунальної власності обласної ради він був проданий іноземній компанії за 1,1 млн. грн. Згодом перепроданий «ДАГЗБЕРІ Інк».

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