Депутати створять комісію з проблем СНІДу, туберкульозу і наркоманії

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано проект постанови про утворення парламентської Тимчасової спеціальної комісії з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.

Відповідний текст постанови розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Ініціаторами створення ТСК виступили народні депутати Тетяна БАХТЕЄВА (фракція Партії регіонів), Юрій ГАЙДАЄВ (фракція КПУ) та Лілія ГРИГОРОВИЧ (фракція НУ-НС).

Дпеутати пропонують створити ТСК для розробки та удосконалення законодавчих актів щодо врегулювання проблем ВІЛ/СНІДу, туберкульозу і наркоманії; проведення аналізу та підготовки для розгляду Верховною Радою державних програм, спрямованих на протидію розповсюдженню ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та зростанню рівня незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; підтримання зв’язків з парламентами, відповідними міжнародними організаціями, вивчення і впровадження досвіду інших держав стосовно врегулювання питань протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та поширенню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, опрацювання відповідної інформації.

На думку депутатів, назріла потреба законодавчого врегулювання питань, пов’язаних з реформуванням системи управління заходами з попередження і ліквідації загрози подальшого поширення вірусу імунодефіциту людини, а також створення реально діючого, прозорого механізмів реалізації національної стратегії протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та визначення дієвих методів боротьби з наркоманією.

“Україна залишається однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІДу країн у Європі. Епідемія швидко поширюється за межі південної та східної України. Значне підвищення поширеності спостерігається також у центральних регіонах. Поширеність ВІЛ серед споживачів ін‘єкційних наркотиків сягає 66%”, йдеться у пояснювальної записці.

Депутати також посилаються на дані ВООЗ, згідно з якими Україна у Європейському регіоні посідає друге місце за масштабами поширення туберкульозу після Росії. В Україні фіксується високий рівень захворюваності на туберкульоз (79,8 на 100 тис. населення) та смертності від нього (25,0 на 100 тис. населення).

“З огляду на гостроту проблеми, створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії є завданням державної ваги”, вважають депутати.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щомісяця реєструється близько 1,6 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції. За оцінками міжнародних експертів, в Україні сьогодні з ВІЛ/СНІДом живе близько 440 тисяч осіб (1,63% населення країни віком 15-49 років). За даними Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, споживачі ін`єкційних наркотиків становлять 67% від усіх зареєстрованих з 1987 року людей з ВІЛ.