В Темнівській колонії повісився 22-річний засуджений

19 лютого в Темнівській колонії №100 (Харківська область) здійснив суїцид 22-річний засуджений.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні Держдепартаменту з питань виконання покарань в Харківській області, це сталося вночі, коли засуджений виконував обов’язки днювального у відділенні. Його тіло було знайдене повішеним у побутовій кімнаті.

Чоловік залишив передсмертну записку, в якій нікого не звинувачує і просить пробачення у засуджених. «Тут я все бачив, хочеться побачити, що там», - навів слова записки співрозмовник агентства. Насамкінець засуджений у записці привітав усіх з перемогою харківського «Металіста» над італійським футбольним клубом «Сампдорія» у матчі на Кубок УЄФА.

Він був засуджений на 3 роки за крадіжку, сплюндрування могил і мав вийти з колонії влітку 2010 року, повідомили в Управлінні.

За фактом смерті в колонії провадиться прокурорське розслідування.