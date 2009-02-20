Введення платних послуг у підліткових клубах - незаконне

Головним управлінням у справах сім’ї та молоді КМДА задоволено припис прокуратури міста Києва і відкликано лист до Київського міського голови про введення платних послуг у позашкільних закладах (підліткових клубах) столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як повідомлялось раніше, з метою створення додаткових джерел надходжень до бюджету Києва зазначеним управлінням був направлений лист до Київського міського голови з пропозицією встановити плату за відвідування підліткових клубів в розмірі 450 грн.