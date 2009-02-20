На Житомирщині процвітає дідівщина

На Житомирщині військова прокуратура порушила кримінальну справу проти військовослужбовця, який жорстоко побив солдата.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону.

"Військова прокуратура Житомирського гарнізону порушила кримінальну справу стосовно солдата за ст. 406 ч. 2 КК України за фактом порушення статутних правил між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості", - сказано у повідомленні.

У ньому також повідомляються подробиці цієї справи - солдат пред’явив претензії товаришеві по службі у нецензурній формі через систематичне порушення ним військової дисципліни та завдав йому не менше п’ятнадцяти ударів кулаками та ногами по тілу та інші ушкодження". Через них солдат отримав розлад здоров`я.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок нестатутних відносин в області, через які порушено кримінальну справу військовою прокуратурою. Так, 11 травня минулого року у приміщенні казарми військової частини Озернянського гарнізонону Житомирського району солдат принизив особисту честь і гідність такого ж солдата, побивши його та заподіявши йому легкі тілесні ушкодження. За цим фактом військовою прокуратурою Житомирського гарнізону було порушено кримінальну справу.