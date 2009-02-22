У Києві націоналісти захопили храм московського патріархату

У Києві представники УНА-УНСО, Конгресу українських націоналістів та організації «Тризуб» ім. Степана Бандери захопили недобудований храм Миколи Чудотворця, що належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Як передає Корреспондент.netз посиланням на власні джерела, представники УНА-УНСО, КУН і «Тризуба» практично безперешкодно увійшли до храму, в якому у цей момент нікого не було.

За словами джерела, їх супроводжував священик Української православної церкви Київського патріархату.

Учасники акції заявили, що не захоплюють храм Московського патріархату, а повертають свій, оскільки, як вони стверджують, спочатку цей храм належав Київському патріархату.

Недобудований храм Миколи Чудотворця знаходиться неподалік станції метро «Лук’янівська».