Російська опозиція провела акцію з вимогою відставки уряду Путіна

Опозиційний рух "Солідарність" провів мітинг з вимогами відставки уряду Володимира ПУТІНА і проведення вільних виборів.

За інформацією інтернет-газети «Каспаров.ру», на мітинг зібралося близько 400 чоловік, які представляють рухи "Солідарність", Об`єднаний громадянський фронт (ОГФ), Російський народно-демократичний союз (РНДС) екс-прем`єра Михайла КАСЬЯНОВА, "Оборона", "Зміна", московське відділення СПС, "Вільні радикали" і "ТІГР".

Під час мітингу активісти молодіжної організації "Росія молода" спробували влаштувати провокацію, проте за кілька хвилин вони були затримані співробітниками міліції. Сім активістів прокремлівського руху забралися на дах однієї з будівель на Чистопрудному бульварі, неподалік від місця проведення мітингу, і спробували розгорнути банер "Досить розгойдувати човен".

Акція опозиції дозволена владою.

Під час акції прозвучав гімн руху – пісня Віктора Цоя "Змін!".

6 лютого "Солідарність" представило власну антикризову програму з першочерговим завданням - відправити у відставку уряд Росії на чолі з прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ.

Російський ліберально-демократичний опозиційний рух «Об`єднаний демократичний рух «Солідарність» створений 12 грудня 2008 року. Рух відстоює європейські ліберальні і демократичні цінності та має намір об`єднати різні демократичні організації.

Як головний політичний принцип «Солідарності» делегати засновницького з`їзду проголосили відмову від співпраці з нинішньою владою. Об`єднаний демократичний рух ставить за мету прихід до влади. Програма руху — проект «300 кроків до свободи».

Головними організаторами «Солідарності» і розробниками її ідеології є Гарі КАСПАРОВ, Володимир МІЛОВ, Борис НЕМЦОВ, Ілля ЯШИН і Владлен МАКСИМОВ. Організатори не виключають перетворення руху в партію.