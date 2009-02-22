Меджліс звинувачує «Беркут» у нападі на сім`ю кримських татар

Меджліс кримськотатарського народу заявляє про напад співробітників спецпідрозділу «Беркут» на сім`ю кримських татар в селищі Мирне Сімферопольського району Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, в поширеному прес-службою Меджлісу повідомленні стверджується, що напад на сім`ю Мустафи ХАІРОВА здійснено в неділю близько 1 ночі.

«У будинок, де мешкає сім`я Мустафи ХАІРОВА увірвалися понад 10 озброєних співробітників підрозділу МВС «Беркут» у повній екіпіровці і в масках. У будинку знаходилися М.ХАІРОВ, його дружина Уріє та їхній дорослий син Ейваз», - наголошується в повідомленні.

У ньому також зазначається, що нападники побили Е.ХАІРОВА і поранили його батька.

«Прокинулася від шуму, вибігла на звуки вибуху на кухню, де побачила лежачого на підлозі сина. Я спробувала підійти до нього, але мене відтягали нападники. В цей же час я почула різкий і гучний вибуховий виляск, крики чоловіка, потім побачила і його самого, який стояв у кімнаті роздягненим з відірваною рукою, кривавим місивом замість руки», - цитує Меджліс слова дружини постраждалого.

«Я підняла з підлоги велику гільзу, очевидно від гранати, що розірвалася, але її тут же вихопили з моїх рук. До кімнати увійшов чоловік в цивільному, відповів на вхідний телефонний дзвінок, уточнив у нас нашу адресу і сказав, що сталася помилка», - сказала У.ХАІРОВА. За її словами, чоловік в цивільному почав переконувати «нікуди не заявляти про подію, обіцяючи, що відшкодують збиток – сплатять всі витрати на лікування чоловіка і зроблять ремонт в будинку».

«Співробітники підрозділу МВС «Беркут» після приходу співробітника в цивільному виїхали. Перед тим вони уважно оглянули всі кімнати і підібрали якісь предмети, серед яких я встигла побачити великі гільзи», - заявила У.ХАІРОВА.

Потерпілому М.ХАІРОВУ довелося ампутувати кисть лівої руки, зазначається в повідомленні.

Меджліс вимагає від Генеральної прокуратури України негайного розслідування обставин надзвичайної події.

Відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму в неділю для коментаря був недоступний.