«Пора» погрожує Нафтогазу акціями масової непокори

Активісти партії «Пора» обіцяють організують у Львові акції масової непокори у випадку, якщо ВАТ «Львівгаз» розпочне відключати споживачів міста від газопостачання.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської організації громадянської партії «Пора».

За інформацією прес-служби, ЛМО ГП «Пора» ухвалила з цього приводу спеціальну заяву до ВАТ «Львівгаз» та НАК «Нафтогаз», в якій, зокрема, наголошується, що «у випадку реалізації злочинних намірів щодо позбавлення прав громадян на гідне життя залишаємо за собою право закликати мешканців Львова до акцій масової непокори та створення загонів самооборони від самоуправства та антиукраїнських дій «Нафтогазу».

Також у зазначеній заяві наголошується, що «час кризи - це час, коли нація має солідаризуватись та об’єднати зусилля. Натомість безвідповідальні дії компанії «Нафтогаз Україна» свідчать про одне - в країні запущено реалізацію сценарію, метою якого є довести народ до межі терпіння і спровокувати небачений досі в Україні соціальний вибух”.

“В українських містах, незважаючи на мінусову температуру повітря, розпочались масові відключення теплопостачання - Дніпропетровську, Чернівцях, Івано-Франківську, Луганську. Під прес «Нафтогазу» потрапили навіть міста, які справно платили за спожитий газ, зокрема Львів, який має один з найвищих показників проплати за газ в Україні. Відтак, погрози компанії «Львівгаз» 23 лютого розпочати відключення Львова від газопостачання є не лише невмотивовані, але й несуть загрозу масових заворушень та втрати решток довіри людей до держави та державних компаній», - підкреслюють у “Порі”.

Як повідомлялося, 19 лютого «Львівгаз» заявив, що комунальні підприємства «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго» впродовж лютого споживали газ без виділених лімітів, внаслідок чого тиск газу в газорозподільчій системі Львова впав нижче допустимої межі. У зв’язку зі зниженням температури повітря та пов’язаним з цим підвищенням споживання газу тиск продовжуватиме падати, що може призвести до аварійного спрацювання автоматики безпеки газорозподільчих пунктів і як наслідок - припинення газопостачання всім споживачам Львова з 23 лютого.