Тисячі позичальників банків обіцяють прийти під стіни держустанов

5 тис. учасників акції проти свавілля банків і держави сьогодні обіцяють прийти до Національного банку, під стіни Секретаріату Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Більшість з них – позичальники банків. Вони проситимуть фінансистів у цих нових для всіх економічних умовах враховувати і їхні інтереси, передає ICTV.

Протестувальники хочуть підписати меморандум з банками. У ньому передбачити: позичальники можуть виплачувати кредити за курсом, який був на момент укладення угоди про позику, а банки не мають права підвищувати відсоткових ставок.

Також люди вимагатимуть відстрочки виплат кредиту, якщо не зможуть його виплачувати. В іншому разі погрожують масовими акціями. Стверджують, що доведені до відчаю, тому не дозволять забрати у них останнє, зазначає телеканал.