У Дубліні 100 тисяч ірландців вийшли на вулиці

Майже 100 тисяч осіб зібралися в суботу в центрі столиці Ірландії Дубліні, щоб висловити невдоволення діями уряду щодо подолання економічного спаду, повідомляє агентство Франс Прес.

Демонстрацію організував Ірландський конгрес торгових профспілок, що представляють інтереси приватного сектора, а також держслужбовців, у тому числі вчителів, поліцейських і працівників сфери послуг.

Занепокоєння людей викликала ситуація з кредитами в банківському секторі, що значно погіршала, і, зокрема, додатковий пенсійний збір, який вводить уряд з метою заощадити у поточному році приблизно 1,4 мільярди євро.

Організатори акції заявили, що демонстрація незадоволеності урядом є «першим кроком до дій».

Прем`єр-міністр Ірландії Брайан КАУЕН заявив, що економіка впаде на 10% до 2010 року, і попередив, що необхідно зберегти фінансові кошти, які підуть на її стабілізацію. Разом з тим, уряд визнав, що «вжиті заходи важкі і в деякому плані хворобливі, проте необхідні».